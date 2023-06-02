"الإسكان": الصرف الصحى المستدام بالمناطق الريفية أحد أهم البرامج التنموية

قال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، إن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية يُعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حاليًا في مصر، ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ويُعد نموذجًا يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، التي تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقًا للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولى والبنك الآسيوى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور محمد عبدالجواد، وزير مفوض تجاري بوزارة التعاون الدولي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وذلك في ختام فعاليات بعثة البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمارات في البنية التحتية.

واستهدف الاجتماع، بحسب ما ذكر بيان وزارة الإسكان، اليوم الجمعة، عرض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، الذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي بـ6 محافظات تشمل «الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، بهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة.

واستعرض ممثلو بعثة البنكين الدولي والآسيوي، النتائج التي تم تحقيقها والاطلاع عليها خلال فعاليات البعثة، وما تم إنجازه في مجال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في إطار تطوير الخطة الاستراتيجية لعمل الجهاز، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية، وتطوير نموذج التعريفة، وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات وتقديم الحلول التقنية للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنة العمليات وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد علي مستوى القطاع.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل الخطوات التي تم اتخاذها لإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشَّراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البرنامج يُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة ‏بالطاقة وتوفير بيئات مستدامة وصحية، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحى، وكذا يدعم بناء قدرات العاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك لإتمام الأدوار والمسئوليات المنوط بها.