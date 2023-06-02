الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أتوبيسات لنقل ركاب قطار الإسماعيلية بعد خروجه عن مساره.. ولا إصابات (صور)

ركاب قطار الإسماعيلية
ركاب قطار الإسماعيلية

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتوفير أتوبيسات لنقل ركاب قطار "بورسعيد- الإسكندرية" بعد خروجه عن مساره بمنطقة قرية النصرة بالقنطرة غرب، على حدود الفردان بالإسماعيلية.

ووجّه اللواء شريف فهمي بشارة، مركز ومدينة الإسماعيلية بتدبير أتوبيسات لنقل ركاب القطار في حالة احتياجهم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة، يفيد بورود بلاغ بخروج عربتيّ ركاب قطار سكة حديد رقم "٥٧٠ بورسعيد الإسكندرية" عن مسارهما بمنطقة قرية النصرة بالقنطرة غرب على حدود الفردان.

وعلى الفور انتقلت ٥ عربات إسعاف للتأمين، في مكان خروج القطار عن مساره، وتم إخطار الحماية المدنية للتأمين، ودفعت بـ٣ عربات إطفاء للتأمين.

وقالت مصادر إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وجميع المتواجدين في القطار بحالة جيدة.

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