الأرجنتين تبحث الاستفادة من مصر فى نشر وإتاحة خدمات الاتصالات عبر صندوق الخدمة الشاملة

عقد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع نظيره كلاوديو أمبروسيني رئيس هيئة الاتصالات الوطنية بدولة الأرجنتين، اجتماعًا موسعًا أمس الخميس، تم خلاله بحث ومناقشة آليات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تنظيم الاتصالات والأطر الخاصة بحوكمة خدمات الاتصالات بالسوق، كما استعرض الجانبان مجالات وفرص التعاون المشتركة، وأنشطة وبرامج التعاون الثنائي في مجالات التدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية.

جاء اللقاء على هامش استقبل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوفد رفيع المستوى من هيئة الاتصالات الوطنية الأرجنتينية برئاسة كلاوديو أمبروسيني رئيس هيئة الاتصالات الوطنية بدولة الأرجنتين وبحضور جونزالو أوريو لابيتا سفير دولة الأرجنتين بالقاهرة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها آليات نشر وإتاحة خدمات الاتصالات من خلال تمويلات صندوق الخدمة الشاملة، وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية في ذلك، ودور صندوق الخدمة الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تطوير ورفع كفاءة شبكات الاتصالات بكل ربوع القرى المصرية.

كما ناقش الاجتماع الموضوعات الخاصة بإدارة الطيف الترددي والموارد التقنية وتعظيم الاستفادة منها، سبل التعاون في مجال حماية حقوق المستخدمين بالسوق، وتعزيز طرق التواصل معهم، والخدمات التفاعلية بتطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA خاصة بعد أن تم اختياره كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية بمنتدى القمة العالمية لمُجتمع المعلومات WSIS التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.

وتناول الجانبان فرص التعاون وتبادُل الخبرات والتدريب في مجال الخدمات الرقمية والاستفادة من خبراء مركز التدريب التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي تم اعتماده مؤخرًا كأحد المراكز الدولية المعتمدة لدى أكاديمية تدريب الاتحاد الدولي للاتصالات ITU Academy.