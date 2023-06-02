خروج قطار عن مساره بالإسماعيلية (صور)

شهدت قرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، خروج عربات سكة حديد عن مسارها.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة، يفيد بورود بلاغ، يفيد بخروج عربات قطار عن مسارها خارج قضبان السكة الحديد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة لمكان الحادث، وتبين أن الحادث عبارة عن خروج عربات سكة حديد عن مسارها خارج القضبان في قرية النصر بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت مصادر إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات وجميع المتواجدين في القطار بحالة جيدة.