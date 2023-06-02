الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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روسيا: القوات الأوكرانية تستعد لشن هجوم مضاد على زابوريجيا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت السلطات الروسية، أن القوات الأوكرانية، أكملت تشكيل مجموعات لشن هجوم مضاد على زابوريجيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، في نبأٍ عاجل لها.

ورفعت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، التحذيرات من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، وقال مسؤولون في العاصمة كييف إن أنظمة الدفاع أسقطت على ما يبدو أكثر من 30 صاروخًا وطائرة مسيرة أطلقتها روسيا، حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية محلية.

وقالت السلطات العسكرية في كييف، إن روسيا أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ كروز في نفس الوقت، ولكن القوات الأوكرانية الجوية دمرت أكثر من 30 هدفًا جويًا من مختلف الأنواع في المجال الجوي فوق كييف وحولها. 

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