الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حاكم بيلجورود الروسية: إجلاء أكثر من 2500 من سكان شيبيكينو لمراكز إيواء

جريدة الدستور

أعلن حاكم بيلجورود الروسية عن إجلاء أكثر من 2500 من سكان مدينة شيبيكينو إلى مراكز إيواء مؤقتة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية المحلية عن إصابة خمسة أشخاص في قصف على منطقة بيلجورود غرب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن بلدة شيبيكينو الصغيرة تعرضت لقصف "النيران المتواصل" من قبل القوات الأوكرانية، مضيفًا أنه تم قصف وسط البلدة وضواحيها بقاذفات صواريخ متعددة من طراز "جراد" سوفيتية الصنع، منذ منتصف الليل.

وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية إنه تم العثور على رجل فاقدًا للوعي ومصابا بعدة شظايا، في حين أصيب معظم الأشخاص الآخرين بجروح طفيفة.

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