تفاصيل الأحوال الجوية اليوم الجمعة في مصر من ضمن الموضوعات التي نالت اهتماما كبيرا من قبل المواطنين بالمحافظات.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الأحوال الجوية اليوم الجمعة في مصر، حيث يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن تفاصيل الأحوال الجوية اليوم الجمعة في مصر ستكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 درجة، وتصل لـ 43 شمال وجنوب الصعيد.

تفاصيل الأحوال الجوية اليوم الجمعة في مصر

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية عدم استقرار حالة الطقس، اليوم، حيث تبلغ الموجة الحارة ذروتها على كافة أنحاء الجمهورية، كما تتشكل عاصفة ترابية جديدة، اليوم، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعًا كبيرًا، حيث تتخطى 40 درجة على كافة الأنحاء، ويعرض "الدستور" في التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الجمعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 2 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 42 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29.

حالة الطقس اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

أوضحت الأرصاد أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة، على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 20%، مع نشاط للرياح يكون مثير للرمال والأتربة، بمعدل 40 كم/س، مع أجواء غائمة جزئيًا.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية فرص لسقوط أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 20%، وتنشط الرياح بمعدل 36 كم/س، والجو يكون غائم جزئيًّا.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس يسوده فرص لسقوط أمطار خفيفة من الممكن أن تصبح رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 20%، مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، بمعدل 40كم/س، والجو يصبح غائم جزئيًا.

وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فقد تشهد نشاط للرياح بمعدل 36 كم/س، والجو يكون غائم بشكل جزئي.