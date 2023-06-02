كيف يمكن حماية الأطفال من الالتهابات التحسسية وأسبابها

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من العاصفة الترابية التي تسيطر على البلاد منذ يومين ومستمرة حتى غد السبت وحذرت أيضا من الخروج في مثل هذا الجو لأنه قد يصيب بالالتهابات في الصدر والأنف والعين.

تقدم “الدستور” في التقرير التالي كيفية حماية الأطفال من الإصابة بالالتهابات التحسسية.

ما هو الالتهاب التحسسي عند الأطفال؟

الالتهاب التحسسي هو رد فعل يحدث في العين والأنف والحلق والصدر عندما تؤدي مسببات الحساسية في الهواء إلى إطلاق الهيستامين في الجسم، و يسبب الهيستامين الحكة والتورم وتراكم السوائل في البطانات الهشة للممرات الأنفية والجيوب الأنفية والجفون والرئة.

يمكن أن يحدث الالتهاب التحسسي على أساس موسمي أو على مدار السنة، و في كثير من الأحيان عند الأطفال الأصغر سنًا، من سن شهر لسن 3 اعوام، و عادة ما يكون هناك تاريخ عائلي من الالتهاب التحسسي.

ما هي أسباب الالتهاب التحسسي عند الأطفال؟

الأسباب الأكثر شيوعًا للالتهاب التحسسي عند الأطفال هي:

استنشاق الهواء المحمل بالأتربة.

حبوب اللقاح من الأشجار أو العشب أو الأعشاب الضارة.

عث الغبار.

نفايات الحيوانات.

وبر الحيوانات.

دخان التبغ السلبي.

ما هي أعراض حساسية الأنف عند الأطفال؟

فيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا لحساسية الأنف. ومع ذلك، كل طفل قد يعاني من أعراض مختلفة، قد تشمل الأعراض:

العطس.

كحة شديدة لو كانت الحساسية في الرئة.

انسداد الأنف.

سيلان الأنف.

حكة في الأنف والحلق والعينين والأذنين.

نزيف في الأنف.

سيلان من الأنف.

الاحساس بنفس مكتوم.

قد يعاني الأطفال المصابون بالتهاب الأنف التحسسي على مدار العام أيضًا من الأعراض التالية:

التهابات الأذن التي تتكرر.

الشخير.

التنفس عن طريق الفم.

ضعف الأداء في المدرسة.

خط أو تجعد عبر جسر الأنف نتيجة تمرير الأنف.

كيف يتم تشخيص التهاب الأنف التحسسي عند الأطفال؟

عادة ما يتم التشخيص بواسطة الطبيب للطفل بناء على التاريخ الطبي الشامل والفحص البدني، أثناء الفحص، قد يجد الطبيب أيضًا دوائر داكنة تحت العينين وتجاعيد تحت العينين وأنسجة منتفخة داخل الأنف.

إذا كانت هذه هي الحالة ، فقد يقوم لطفلك بإحالة الطفل لإجراء اختبار حساسية و سيخبرك هذا بالضبط بالأشياء التي تسبب لطفلك الأعراض.

كيف يتم علاج حساسية الأنف عند الأطفال؟

سيحدد الطبيب أفضل علاج لطفلك بناءً على:

كم عمر طفلك

تاريخه الصحي العام والطبي.

منذ متى وهو مريض.

إلى أي مدى يمكن لطفلك التعامل مع أدوية أو إجراءات أو علاجات معينة.

إلى متى من المتوقع أن تستمر الحالة معه.

ما هو العلاج المناسب ؟

قد تشمل خيارات علاج التهاب الأنف والصدر التحسسي ما يلي:

مضادات الهيستامين بخاخات الأنف.

مزيلات الاحتقان.

أدوية لأعراض الربو.

حقن الحساسية.

من هو المعرض لخطر التهاب الأنف التحسسي؟

الأطفال المصابون بالربو أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأنف، ومع ذلك يعتقد الخبراء أنه نظرًا لأن التهاب الأنف يجعل التنفس من خلال الأنف صعبًا ، فإنه يصعب على الأنف العمل بشكل طبيعي و التنفس عن طريق الفم لا يسخن الهواء أو يرشحه أو يرطبه قبل دخوله إلى الرئتين و هذا يمكن أن يجعل أعراض الربو أسوأ.

هل يمكن منع الالتهاب التحسسي عند الأطفال؟

تشمل الإجراءات الوقائية لتجنب التهاب الأنف التحسسي ما يلي:

ضوابط في بيئتك ، مثل تشغيل تكييف الهواء خلال موسم حبوب اللقاح.

تجنب المناطق التي يوجد بها غبار كثيف وعث وعفن.

تجنب الحيوانات الأليفة.