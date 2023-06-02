الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الممتاز "ب".. إف سي زد في اختبار صعب أمام السويس والسكة الحديد يواجه الإنتاج الحربي

السكة الحديد تعادل
السكة الحديد تعادل في الجولة الماضية مع القناة

تقام اليوم 8 مباريات في الأسبوع الثامن والعشرين للمجموعة الثانية  في دوري القسم الثاني "الممتاز ب" أهمها مباراة إف سي المتصدر برصيد 56 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي خارج ملعبه مع فريق منتخب السويس التاسع برصيد 40 نقطة بقيادة أحمد ساري ولايملك الفريقان رفاهية التفريط في أى نقطة لأن إف سي زد يسعى للاحتفاظ بالقمة في يسعى منتخب السويس للاستمرار في المنافسة على المركز السادس.

ويستضيف السكة الحديد الثاني برصيد 50 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد فريق الإنتاج الحربي الحادي عشر برصيد 29 نقطة بقيادة مصطفى عبده لابديل أمام السكة الحديد سوى العودة للانتصارات التي غابت عنه في أخر ثلاث مباريات خاصة أن أي نتيجة سلبية ستبعده عن المنافسة إذا فاز إف سي زد على السويس.

ويستضيف وادي دجلة الثالث برصيد 50 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور فريق بورتو السويس العاشر برصيد 37 نقطة بقيادة عمرو الدالي ولابديل أمام وادي دجلة سوى الفوز وتقليص الفارق مع إف سي زد إذا تعثر أمام منتخب السويس.

ويحل القناة الرابع برصيد 47 نقطة بقيادة محمد حليم ضيفا على فريق النصر الخامس عشر برصيد 23 نقطة وابتعد القناة عن المنافسة على الصعود للدوري الممتاز ولم يعد أمامه سوى تأمين تأهله لدوري المحترفين خاصة أن الفارق بينه وبين الاتصالات الذي يحتل المركز السادس خمس نقاط لذلك فوز القناة على النصر يعني بنسبة كبيرة تأهله لدوري المحترفين .

ويستضيف بتروجت الخامس برصيد 45 نقطة بقيادة السيد عيد فرق إيسترن كومباني الثاني عشر برصيد 27 نقطة  ويسعى بتروجت للفوز والوصول للنقطة 48 والاحتفاظ بالمركز الخامس والاقتراب من التأهل لدوري المحترفين .

ويستضيف الاتصالات السادس برصيد 42 نقطة بقيادة جمعة مشهور فريق مستقبل وطن الثاني عشر برصيد 27 نقطة بقيادة محمد حسن ويرفع الاتصالات شعار لابدييل عن الفوز للاحتفاظ بالمركز السادس ونفس الأمر بالنسبة لفريق العبور السابع برصيد 42 نقطة الذي يحل ضيفا على فريق كهرباء الإسماعيلية  الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

أخيرا يخوض الترسانة الثامن برصيد 41 نقطة مباراة سهلة أمام الإعلاميين الأخير برصيد عشر نقاط ولن يجد الترسانة صعوبة في الفوز خاصة أن لاعبي الإعلاميين امتنعوا عن حضور التدريبات قبل المباراة لعدم الحصول على مستحقاتهم لكن يبقى الترسانة في حاجة لتعثر الاتصالات والعبور للوصول للمركز السادس.

دوري القسم الثاني إف سى زد منتخب السويس السكة الحديد الانتاج الحربى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

المحاكمات في أسبوع.. تأجيل محاكمة 111 متهمًا بقضية "طلائع حسم" والإفراج عن شيرى هانم وزمردة

وزير البترول يسلم الرخصة الثانية لتموين السفن بالوقود فى الموانئ المصرية

وزارة العمل فى أسبوع.. اسم ومبنى جديدان و3687 فرصة عمل

تشافى يحدد ملامح الميركاتو الصيفى فى برشلونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس