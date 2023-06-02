الممتاز "ب".. إف سي زد في اختبار صعب أمام السويس والسكة الحديد يواجه الإنتاج الحربي

تقام اليوم 8 مباريات في الأسبوع الثامن والعشرين للمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني "الممتاز ب" أهمها مباراة إف سي المتصدر برصيد 56 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي خارج ملعبه مع فريق منتخب السويس التاسع برصيد 40 نقطة بقيادة أحمد ساري ولايملك الفريقان رفاهية التفريط في أى نقطة لأن إف سي زد يسعى للاحتفاظ بالقمة في يسعى منتخب السويس للاستمرار في المنافسة على المركز السادس.

ويستضيف السكة الحديد الثاني برصيد 50 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد فريق الإنتاج الحربي الحادي عشر برصيد 29 نقطة بقيادة مصطفى عبده لابديل أمام السكة الحديد سوى العودة للانتصارات التي غابت عنه في أخر ثلاث مباريات خاصة أن أي نتيجة سلبية ستبعده عن المنافسة إذا فاز إف سي زد على السويس.

ويستضيف وادي دجلة الثالث برصيد 50 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور فريق بورتو السويس العاشر برصيد 37 نقطة بقيادة عمرو الدالي ولابديل أمام وادي دجلة سوى الفوز وتقليص الفارق مع إف سي زد إذا تعثر أمام منتخب السويس.

ويحل القناة الرابع برصيد 47 نقطة بقيادة محمد حليم ضيفا على فريق النصر الخامس عشر برصيد 23 نقطة وابتعد القناة عن المنافسة على الصعود للدوري الممتاز ولم يعد أمامه سوى تأمين تأهله لدوري المحترفين خاصة أن الفارق بينه وبين الاتصالات الذي يحتل المركز السادس خمس نقاط لذلك فوز القناة على النصر يعني بنسبة كبيرة تأهله لدوري المحترفين .

ويستضيف بتروجت الخامس برصيد 45 نقطة بقيادة السيد عيد فرق إيسترن كومباني الثاني عشر برصيد 27 نقطة ويسعى بتروجت للفوز والوصول للنقطة 48 والاحتفاظ بالمركز الخامس والاقتراب من التأهل لدوري المحترفين .

ويستضيف الاتصالات السادس برصيد 42 نقطة بقيادة جمعة مشهور فريق مستقبل وطن الثاني عشر برصيد 27 نقطة بقيادة محمد حسن ويرفع الاتصالات شعار لابدييل عن الفوز للاحتفاظ بالمركز السادس ونفس الأمر بالنسبة لفريق العبور السابع برصيد 42 نقطة الذي يحل ضيفا على فريق كهرباء الإسماعيلية الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

أخيرا يخوض الترسانة الثامن برصيد 41 نقطة مباراة سهلة أمام الإعلاميين الأخير برصيد عشر نقاط ولن يجد الترسانة صعوبة في الفوز خاصة أن لاعبي الإعلاميين امتنعوا عن حضور التدريبات قبل المباراة لعدم الحصول على مستحقاتهم لكن يبقى الترسانة في حاجة لتعثر الاتصالات والعبور للوصول للمركز السادس.