الأنبا مرقس وليم يتفقد معسكر أخوة الرب بدير الراهبات بالقوصية

قام الأنبا مرقس وليم، مطران القوصية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، بزيارة راعوية لدير راهبات المحبة بالقوصية، تفقد خلالها معسكر أخوة الرب الذى تعقد أنشطته المتنوعة بالدير فى الفترة من 29 مايو حتى 15 يونيه 2023 تحت عنوان "افتح قلبك ليسوع.. تعيش فى فرح على طول".

كان في استقبال الأب المطران الأخت ند عيد رئيسة الدير والأخت كميلة مسئولة نشاط أخوة الرب وخادمات النشاط، فضلا عن أطفال الخدمة الذين استقبلوا راعي الايبارشية بالترانيم والأناشيد معبرين عن فرحتهم بالزيارة المباركة.

خلال اللقاء، تحدث المطران مع الأطفال حول عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر داعيا إياهم إلى دوام الاتحاد بيسوع وطلب شفاعة أمه مريم العذراء والقديس يوسف البتول، كما شكر راهبات المحبة على الخدمة الجليلة مشجع الخادمات على مواصلة عملهم في سخاء ومحبة لمجد الله.

في ختام الزيارة، قام الأنبا مرقس وليم بتوزيع الهدايا على الأطفال والتقط الصور التذكارية.