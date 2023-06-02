الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

9 قتلى يدفعون السنغال لحظر فيسبوك وتويتر وواتس آب

السنغال
السنغال

لقي 9 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر اشتباكات بين الشرطة السنغالية وأنصار زعيم المعارضة في السنغال عثمان سونكو.

من جانبها، أعلنت السلطات السنغالية حظرا شاملا على استخدام منصات التواصل الاجتماعي في أعقاب أعمال العنف.

وصرّح وزير الداخلية السنغالي، أنطوان فيليكس عبدالله ديومي، بأن القتلى سقطوا بشكل رئيسي في العاصمة داكار وزيغينكور في الجنوب حيث يعمل سونكو عمدة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف ديومي، في بيان، أنه تم تعليق بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي «يستخدمها المتظاهرون للتحريض على العنف»، مثل فيسبوك وواتس آب وتويتر.

وأكد وزير الداخلية السنغالي أن بلاده اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز الأمن في كل مكان في البلاد.

السنغال اشتباكات الشرطة السنغالية المعارضة منصات التواصل الاجتماعي اعمال العنف

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