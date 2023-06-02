بيراميدز يواجه فيوتشر فى حسم المركز الثانى بجدول الدورى

يشهد استاد الدفاع الجوي في التاسعة والنصف مساء اليوم مباراة قوية بين بيراميدز وفيوتشر في الأسبوع الثلاثين للدوري الممتاز سيكون لنتيجتها أثر كبير في حسم الصراع على المركز الثاني.

بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو يحتل المركز الثاني برصيد 58 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وهو أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات بعد الأهلي وفاز في 17 مباراة وتعادل سبع مرات وخسر 4 مرات وفي المقابل يحتل فيوتشر بقيادة علي ماهر المركز الثالث برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق 14 انتصارًا و12 تعادلًا وهو أقل الفرق تعرضًا للهزائم بعد الأهلي وخسر مباراتين فقط ويتفوق بيراميدز الذي يملك ثاني أقوى هجوم في الدوري بعد الأهلي هجوميًا برصيد 43 هدفًا مقابل 31 هدفًا لفيوتشر الذي يتفوق دفاعيًا ودخل مرماه 16 هدفًا وهو ثاني أقوى دفاع بعد الأهلي بينما اهتزت شباك بيراميدز 18 مرة.

بيراميدز حقق الفوز في آخر ست مباريات على أسوان والداخلية والإسماعيلي وغزل المحلة وحرس الحدود والاتحاد السكندري، وخلال المباريات الست لم تهتز شباكه سوى مرتين وإذا نجح في الفوز على فيوتشر سيزيد الفارق بينهما إلى 7 نقاط سيكون من الصعب تعويضها في المباريات الخمس التي ستتبقى لكل فريق.

في المقابل يعاني فيوتشر من تذبذب نتائجه حيث جمع 6 نقاط فقط من آخر خمس مباريات بالفوز على سيراميكا كليوباترا والتعادل مع طلائع الجيش وفاركو وخسر أمام الداخلية، كما خسر أمام إنبي بركلات الترجيح وخرج من بطولة كأس مصر، وفي حالة فوزه على بيراميدز سيتقلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة وتشتعل المنافسة على المركز الثاني.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم: أحمد الشناوي وأحمد دعدور ويوسف نادر ومحمد الشيبي وعلي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي ومحمد حمدي وكريم حافظ ووليد الكرتي وإبراهيم بلاتي توريه وأحمد توفيق وهشام محمد ومحمود صابر وإبراهيم عادل ومحمد صادق ومصطفى فتحي وإسلام عيسى وفخري لاكاى وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس.

ويغيب عن بيراميدز كل من عبدالله السعيد ورمضان صبحي وأسامة جلال ومحمود دونجا بسبب الإصابة.

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده يوسف البساطي وأسامة السيد، ومعهم السيد شعبان حكم فيديو، وشريف عبدالله مساعد حكم فيديو.