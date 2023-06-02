الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"شوجر دادى" يتصدر القائمة.. إيرادات الأفلام بدور العرض أمس

هارلي
هارلي

شهدت دور العرض السينمائية سباقًا على الإيرادات أمس الخميس، بين فيلميّ "شوجر دادي" و"يوم 13".

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"الدستور" عن إيرادات الأمس، حيث حقق فيلم «شوجر دادي» بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد المركز الأول بإيرادات 289,317 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم «يوم 13» محققًا 191,977 جنيهًا، وهو من بطولة أحمد داود وشريف منير ودينا الشربيني، وحقق فيلم «رهبة» للفنان أحمد الفيشاوي إيرادا يوميا بلغ 100,030 جنيهًا.

وجمع فيلم «بعد الشر» إيرادات بلغت 63,375 جنيهًا، والفيلم بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وبلغت إيرادات فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان، 57,460 جنيهًا، ويشارك في البطولة مي عمر وأحمد داش ومن إخراج محمد سامي.

وحقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو إيرادات بلغت 11,644 جنيهًا، والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.

الفنان محمد الفنان محمد رمضان الفي الفيل النجمة هيفاء وهبى المركز الثاني المركز الأول حمد رمضان حمد زاهر حمد لطفي

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