الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بالاستمرار فى تطوير قطاع الكهرباء

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أبرزت صحيفة «الأنباء» الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات، لاسيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان "السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، قال إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء، التي تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة.

الأنباء الكويتية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الشبكة القومية للكهرباء الشبكة القومية الرئيس عبدالفتاح السيسي الربط الكهربائي الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الصناعة والزراعة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

المحاكمات في أسبوع.. تأجيل محاكمة 111 متهمًا بقضية "طلائع حسم" والإفراج عن شيرى هانم وزمردة

وزير البترول يسلم الرخصة الثانية لتموين السفن بالوقود فى الموانئ المصرية

كوبرى أكتوبر.. سيولة مرورية بالطرق الرئيسية فى القاهرة الكبرى

تشافى يحدد ملامح الميركاتو الصيفى فى برشلونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس