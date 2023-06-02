صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بالاستمرار فى تطوير قطاع الكهرباء

أبرزت صحيفة «الأنباء» الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات، لاسيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان "السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، قال إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء، التي تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة.