الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يسلم الرخصة الثانية لتموين السفن بالوقود فى الموانئ المصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سلم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة "بنينسولا" العالمية، والتي ستبدأ بتقديم خدماتها بالموانئ المصرية على البحر المتوسط.

وأوضح الوزير أن شركة "بنينسولا" تعد إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات السفن، وأن هذه هى الرخصة الثانية التى تمنحها مصر للشركات العالمية بعد الرخصة الأولى التى تم منحها لشركة "منيرفا" العالمية، في إطار التوجه نحو أن تصبح مصر مركزاً رائداً فى مجال تموين السفن بالوقود، وتعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوي.

وقال الملا إن دخول شركات عالمية كبيرة للعمل فى مجال خدمات السفن فى مصر يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بإمكانات وفرص استثمارية متميزة فى مجال خدمات السفن ما يؤهلها لأن تصبح أحد أكبر الدول في خدمات السفن حول العالم.

وخلال اللقاء، استعرض وفد شركة "بنينسولا" مجالات عمل الشركة لإمداد الوقود والسلع وتموين السفن حول العالم، وأعرب بيوتر دابروفسكى رئيس الشركة للمبيعات عن سعادته بحصول الشركة على رخصة مزاولة النشاط فى مصر والتى تعتبرها الشركة مركزاً إقليمياً استراتيجياً فى المنطقة وامتدادا طبيعيا لأنشطة الشركة فى الدول الأوروبية، مشيراً إلى طموح الشركة فى أن تصبح مصر نقطة انطلاق لأنشطة الشركة للدول المجاورة، وأنها تسعى للتعاون مع شركة منيرفا رغم المنافسة بينهم، بهدف تقديم أفضل خدمات ممكنة فى مجال تموين السفن، لافتا إلى أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر للتوسع فى أنشطتها خلال الفترة المقبلة.

ووجه رئيس الشركة للمبيعات الشكر للجنة القومية المنوط بها العمل على إقامة منظومة محدثة للخدمات البحرية؛ لتموين السفن على الإسراع بمنح الرخصة وتذليل التحديات.

جدير بالذكر أن اللجنة القومية المشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وفق قرار رئيس الوزراء، والتى تضم ممثلين من وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قد طرحت مناقصة عالمية لمزاولة نشاط تموين السفن، وضمت 4 تراخيص بالموانئ المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر، وحظيت بإقبال كبير من 10 شركات عالمية عاملة فى مجال تموين السفن.

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