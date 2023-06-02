مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأحد

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الأحد المقبل، عقد جلساته العامة، حيث سيناقش تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.



وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة التوسع في تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع لدعم مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية والعمل على تطوير البنية التحتية لها وتنوع الأنشطة المختلفة بها.

كما أوصت اللجنة، بالتوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.