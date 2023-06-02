الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اجتماع في الأمم المتحدة لزيادة دعم وكالة الأونروا اليوم

الأونروا
الأونروا

تعقد لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة الغوث (الأونروا) اجتماعا في مقر الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لزيادة دعم الدول للوكالة.

وأعلن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن حل المشكلة المالية المزمنة التي تواجه الوكالة يتطلب إرادة سياسية ليضاهي دعم الجهات المختلفة لمهمة الأونروا، مما توفره لها من موارد.

وأشار لازاريني، في مؤتمر صحفي في نيويورك، إلي أن المشكلة تكمن في التناقض بين ما يتوقع أن تفعله الأونروا والمصادر التي تتوفر لها، لافتا إلى الطبيعة الفريدة لعمل الأونروا، إذ إنها الوكالة الوحيدة المكلفة بتقديم خدمات مماثلة للخدمات الحكومية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكد لازاريني أهمية مواكبة الموارد للاحتياجات، محذرا أن الأونروا لن يكون لديها تمويل أو نقد اعتبارا من سبتمبر المقبل لمواصلة تشغيل مدارسها، كما أن الموارد اللازمة لعمل مراكزها الصحية والخدمات الحيوية الأخرى آخذة في النفاد".

يجدر الإشارة إلي أنه يتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا عبر التبرعات الطوعية.

وتدعم الأونروا نحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وغزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ولبنان، وسوريا.

الإحصاء الفلسطينى: عدد اللاجئين بلغ نحو 6.4 مليون

والشهر الماضى، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد اللاجئين المسجلين بلغ نحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم نحو مليونين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وأوضح  في تقرير له، بمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة، أن نحو 28.4% من اللاجئين المسجلين لدى "الأونروا" يعيشون في 58 مخيما رسميا تابعا لها، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. 

الأونروا الامم المتحدة فيليب لازاريني فلسطين وكالة غوث

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

بعد 10 سنوات على 30 يونيو.. مصر رقم 28 فى جودة الطرق عالميًا

عاصفة ترابية جديدة اليوم.. "الأرصاد" توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأسبوع المقبل.. 61 ألف سائح يصلون مرسى علم عبر 120 رحلة طيران

القبض على مستريحة جديدة بسوهاج بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس