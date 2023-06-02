اجتماع في الأمم المتحدة لزيادة دعم وكالة الأونروا اليوم

تعقد لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة الغوث (الأونروا) اجتماعا في مقر الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لزيادة دعم الدول للوكالة.

وأعلن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن حل المشكلة المالية المزمنة التي تواجه الوكالة يتطلب إرادة سياسية ليضاهي دعم الجهات المختلفة لمهمة الأونروا، مما توفره لها من موارد.

وأشار لازاريني، في مؤتمر صحفي في نيويورك، إلي أن المشكلة تكمن في التناقض بين ما يتوقع أن تفعله الأونروا والمصادر التي تتوفر لها، لافتا إلى الطبيعة الفريدة لعمل الأونروا، إذ إنها الوكالة الوحيدة المكلفة بتقديم خدمات مماثلة للخدمات الحكومية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكد لازاريني أهمية مواكبة الموارد للاحتياجات، محذرا أن الأونروا لن يكون لديها تمويل أو نقد اعتبارا من سبتمبر المقبل لمواصلة تشغيل مدارسها، كما أن الموارد اللازمة لعمل مراكزها الصحية والخدمات الحيوية الأخرى آخذة في النفاد".

يجدر الإشارة إلي أنه يتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا عبر التبرعات الطوعية.

وتدعم الأونروا نحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وغزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ولبنان، وسوريا.

الإحصاء الفلسطينى: عدد اللاجئين بلغ نحو 6.4 مليون

والشهر الماضى، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد اللاجئين المسجلين بلغ نحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم نحو مليونين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح في تقرير له، بمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة، أن نحو 28.4% من اللاجئين المسجلين لدى "الأونروا" يعيشون في 58 مخيما رسميا تابعا لها، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.