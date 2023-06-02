تهدف لأن تصبح قوة اقتصادية عالمية.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة "بريكس"

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، فيدجراف عن مجموعة بريكس، عقب اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في جنوب إفريقيا، تحضيراً لقمة الزعماء المرتقبة في أغسطس المقبل.



ـ تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه سبتمبر 2006.

ـ التكتل يضم البرازيل وروسيا والهند والصين، وجنوب أفريقيا.

ـ بريكس: تحمل الحروب الأولى لأسماء دول المجموعة.

ـ دول المجموعة تعد صاحبة اسرع نمو اقتصادي في العالم.

ـ انعقد الاجتماع الأول للمجموعة في يونيو 2009.

ـ تهدف إلي ان تصبح قوة اقتصادية عالمية تنافس مجموعة السبع.

ـ تسعي إلي التعاون في مجالات الأمن والتنمية والسياسة.

ـ ترغب في خلق نظام اقتصادي عالمي ثنائي القطبية.

ـ تستهدف زيادة التعاون مع الدول غير الأعضاء في المجموعة.

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