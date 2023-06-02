مصادر كنسية: البابا يترأس القداس الإلهى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

قالت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قداسة البابا تواضروس الثاني سيترأس صلاة القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك بمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومنهم الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

يأتي ذلك قبيل ترأسه اجتماعات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي تنعقد اليوم الجمعة بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قد شهد عددًا من الفعاليات بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك على هامش فعاليات انعقاد جلسات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، خمسة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جلسات منفردة.

حيث استقبل على الترتيب، الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا، والأنبا رويس الأسقف العام بآسيا، والأنبا بيشوي أسقف أسوان، والأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس.

قدم الآباء التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عودته من رحلته إلى الفاتيكان وإيطاليا والنمسا، كما ناقش قداسته مع كل واحد من أصحاب النيافة موضوعات متعلقة بالخدمة الرعوية في الإيبارشية أو البلاد التي يشرفون عليها رعويًّا.