الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة عامل لقي مصرعه غرقًا بسوهاج

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل ناحية دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وتمكنت عناصر قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

البداية بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المراغة من الأهالي، بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بناحية بندر المراغة دائرة المركز. 

 تم الدفع بعدد من عناصر قوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لعامل– ويقيم بناحية العزبة والعرب دائرة مركز أخميم  يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، وبسؤال شقيقه  ، موظف، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء سير شقيقه المذكور على حافة نهر النيل، دائرة قسم ثان سوهاج، انزلقت قدمه وسقط به مما نتج عنه غرقه ووفاته، وأضاف بأنه يعاني من نوبات صرع، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

 بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.

عامل نهر النيل مركز المراغة محافظة سوهاج مشرحة المستشفى المركزى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش

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