الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار، وقعت بين مستوطنتي حومش وشافي شمرون، من جهة قرية دير شرف شمال غرب نابلس، فجر اليوم الجمعة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن الجندي أصيب في  الساق،  فيما كثفت قوات الاحتلال تواجدها بالمنطقة وأجرت أعمال بحث مكثفة عن منفذي العملية الذين انسحبوا من المكان، بحسب موقع دنيا الوطن الفلسطيني.

- قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين من الضفة الغربية ليل أمس 

من جانبه، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل فلسطينيين اثنين من الضفة الغربية، أحدهما منفذ عملية إطلاق النار قرب كريات أربع بالخليل يوم الإثنين الماضي.

وأشارت القناة 14 الإسرائيلية، إلي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال منفذ عملية إطلاق النار على نقطة عسكرية للجيش قرب كريات أربع بالخليل يوم الإثنين الماضي.

وأوضح موقع القناة 7 الإسرائيلية، أنه تم الحاق حراس أمن إضافيين لتعزيز حماية رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، بعد تهديدات باغتياله من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم قوات الجليل-الذئاب المنفردة.

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