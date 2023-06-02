رئيس سيوة ومستشار رئيس الوزراء يناقشان أعمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي

ناقش محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة مع الدكتور محمد الفرجاني مستشار رئيس مجلس الوزراء أعمال مشروع المحطة الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي بسيوة والذي يأتي ضمن المشروعات القومية للدولة داخل محافظة مطروح.

وأوضح مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن المحطة تحتوي على 4 شرائح لكل شريحة 6 أحواض بإجمالي 24 حوضا لتنقية المياه مما يجعلها صالحة للري، كما تحتوي المحطة على خزان تجميع وتوزيع للغابة الشجرية سعة 14 قطراً * ١٢ عمق وسيقوم الخزان بالضخ إلى الغابة الشجرية بطول 1 كم * 4 كم عرض وذلك بتكلفة تجاوزت 950 مليون جنيه.

وأكد رئيس مدينة سيوة التنسيق بين مديرية الزراعة ومحافظة مطروح ومركز التنمية المستدامة ليتم البدء في تنفيذ أعمال الغابة الشجرية خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ الأعمال بنطاق مركز ومدينة سيوة وكذا استمراراً لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة أعمال المشروعات التنموية بالواحة.