الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الأوقاف: أكثر من مليارين و72 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف فى 11 شهرًا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن هيئة الأوقاف حققت قفزة جديدة وغير مسبوقة فى الإيرادات، حيث بلغ إجمالى المتحصلات عن الفترة من 1 حتى 31 مايو الماضى 229 مليونًا و450 ألفًا و860 جنيهًا.

وقال وزير الأوقاف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إن قيمة الزيادة بلغت 36,005,653 جنيه، بنسبة تقدر بنحو 18,6% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021 / 2022م ، وبزيادة قدرها 30,280,522 جنيه بنسبة تقدر بنحو 15,20% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020 / 2021م.

وأوضح الوزير أن إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من 1 يوليو 2022م حتى 31 مايو 2023م بلغت مليارين و72 مليونًا و87 ألفًا و563 جنيها، بزيادة قدرها 268,436,563 جنيه، بنسبة تقدر بنحو 14,9% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021 / 2022م، وبزيادة قدرها 475,103,618 جنيه، بنسبة قدرها 29,8% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021م.

إجمالي المتحصلات الدكتور محمد مختار جمعة العام المالي 2020 2021 إيرادات هيئة الأوقاف هيئة الأوقاف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يوليو 2022

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