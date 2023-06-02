توجيه الرئيس السيسى بالاستمرار فى تطوير قطاع الكهرباء يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء، والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدى السنوات الماضية، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم الجمعة.

فتحت عنوان، "الرئيس: استمرار تطوير قطاع الكهرباء من أجل التنمية والارتقاء بجودة الخدمة للمواطنين"، قالت صحيفة الأهرام وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء، والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدى السنوات الماضية، والبناء عليها، بما يدعم خطة التنمية الشاملة فى جميع القطاعات، لا سيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي، قوله، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس، فى هذا الإطار، على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم فى شبكات توزيع الكهرباء، التي تستهدف تحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء، وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة.

كما شهد الاجتماع عرض موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصة فى توشكى والدلتا الجديدة وسيناء والصعيد.

- تكليف رئاسي بنقل الخبرات المصرية فى الإصلاح للأشقاء الأفارقة

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان، "وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: تكليف رئاسي بنقل الخبرات المصرية فى الإصلاح للأشقاء الأفارقة"، ذكرت صحيفة الأهرام، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالعمل على نقل الخبرات والتجارب المصرية فى إصلاح وميكنة القطاعات المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة، وفى ضوء ذلك طلبت دولة زيمبابوى الاستفادة من خبرة مصر فى تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة «التأمين الصحى الشامل»، باعتبارها أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو مستدام، من خلال العمل المتواصل على ضمان الملاءة المالية، بما يُسهم فى تحمل أعباء المرض عن المواطنين، وتحقيق الجودة من خلال إتاحة حرية اختيار مقر تلقى الخدمة سواءً من القطاعين العام والخاص، مشددًا على أن إفريقيا تعد امتدادًا طبيعيًا لمصر، وأننا لن ندخر جهدًا فى توظيف كل الإمكانات والخبرات المصرية لدعم المسارات التنموية فى القارة الإفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير استعرض، فى لقائه مع الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ومى فريد القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة، نتائج اللقاء التشاورى مع وفد رفيع المستوى من دولة زيمبابوى الشقيقة، برئاسة جافيت نديبلى، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهًا بتعزيز سبل التعاون مع أشقائنا بزيمبابوى، وتقديم الخبرات المصرية فى تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، التى تهدف لتحقيق العدالة الصحية لكل المواطنين.

- التموين تعلن توفير 1500 رأس ماشية يوميًا استعدادًا للعيد

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان، "التموين": توفير 1500 رأس ماشية يوميا استعدادا للعيد"، قالت صحيفة الجمهورية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير 1500 رأس ماشية على مستوى الجمهورية يوميا من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية في الوجه البحري والقبلي بالإضافة إلى المنافذ الأخرى.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور علي المصيحلي وزير التموين، تأكيده أنه يتم توفير اللحوم السودانية للمواطنين بسعر 195 جنيها للكيلو، فضلا عن استمرار استيراد رؤس الماشية من عدة مناشئ لتنويع مصادر استيراد اللحوم والأبقار من الصومال وتشاد في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وقال الوزير إن هناك 5 آلاف رأس ماشية موجودة بالفعل داخل الحاجر بمصر وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لمصر والذي يصل 7ر1 شهر، وأنه تم فتح اعتماد مالي بقيمة 10 ملايين دولار للتعاقد على شحنات جديدة من رؤوس الماشية، لافتا إلى أنه سيتم توفير لحوم حية من جيبوتي وضخها بالمنافذ فور وصولها.

- شيخ الأزهر: الحضارة الغربية تتحمل الجزء الأكبر من مأساة الإنسان المعاصر

وإلى الأزهر الشريف، وتحت عنوان، شيخ الأزهر: الحضارة الغربية تتحمل الجزء الأكبر من مأساة الإنسان المعاصر، قالت صحيفة الجمهورية، استقبل فضيلة الإمام د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ميجيل موراتينوس، المُمثِّل السَّامي للأمم المتحدة لحوار الحضارات، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، مؤكداً انفتاح الأزهر على الحوار مع كل المؤمنين بالأديان والثقافات والحضارات.

وبحسب الصحيفة، فقد لفت "الطيب" إلى أنّ العالم يواجه حالياً أزمةً شديدة التعقيد، وهي أزمة إقصاء القيم الدِّينية والأخلاقية عن حياة الناس، مشدّداً على أنَّ هذه الأزمة لا يقع صداها وتأثيرها على صانعيها ومقرري مصيرها فحسب، ولكنّها ممتدة أيضاً إلى الإنسانية جمعاء، شرقاً وغرباً، وهي الأساس في كل ما يتعرض له عالمنا اليوم من صراعات وحروب.

وأشار شيخ الأزهر إلى أنَّ الحضارة الغربية تتحمل الجزء الأكبر في مأساة الإنسان المعاصر، حين سعت لإقصاء الدين وتجنيبه عن حياة الناس، وركزت على إشباع رغبات الإنسان، وتعزيز الفكر المادي.