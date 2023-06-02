اليوم.. البابا تواضروس يترأس الجلسة الختامية للمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية

يختتم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، عقد اجتماعاته التي بدأها يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة الجلسة الختامية للمجمع المقدس، والتي تناقش التوصيات والتقارير المقدمة من لجان المجمع المقدس الـ12، والذي عقدوا اجتماعاتهم خلال الفترة الماضية.

وانتقلت اجتماعات المجمع المقدس، أمس الخميس، إلى مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوى، والذي تم خلالها عقد جلسة للمجمع المقدس لعرض وشرح الاتفاقيات اللاهوتية السابق توقيعها فى فترة البابا الراحل شنودة الثالث.

وكانت قد عقدت أول أمس الأربعاء لجنة السكرتارية اجتماعاتها بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويدرس المجمع المقدس المقترحات المقدمة إليه، وطرح توصيات لجميع القضايا، لمناقشتها خلال الجلسة العامة للمجمع.

- أبرز المعلومات عن المجمع المقدس

المَجْمع المقدس هو الهيئة العليا داخل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يجتمع مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية، ويضم 12 لجنة أو أكثر، يجتمع بدعوة من بابا الكنيسة أثناء الأزمات، ليعطي رأيه في الحدث - لكن جوهر عمله غير سياسي. ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة.

ويرأس المجمع المقدس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويضم مطارنة وأساقفة الكنيسة، ورؤساء الأديرة، ووكيلي البطريركية للإسكندرية والقاهرة .