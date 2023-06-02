أستاذ علاقات دولية يوضح تفاصيل مراسم زفاف ولى عهد الأردن والأميرة رجوة

أوضح الدكتور حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية، تفاصيل مراسم زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة، قائلاً: "إن الأردن منذ أيام يعيش عرس وطني لولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني".

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن معظم التقاليد والمراسم بهذا الجانب هي تقاليد أردنية عربية هاشمية، منذ بدء عقد القران إلى مسألة الاحتفال، إلى التعليلة بحسب ما نطلق عليها في الأردن، ودعوة الناس إلى مزارة بني هاشم، حيث تم دعوة الآلاف من أبناء الشعب الأردني وممثليهم، إلى عشاء أقامه جلالة الملك عبدالله.

وأوضح أن الخميس بدأت مراسم الزواج، ابتداءً من قصر زهران، لافتاً إلى أن قصر زهران له تاريخ، بمعنى أن جلالة الملك حسين عقد قرانه في قصر زهران، ثم جلالة الملك عبدالله الثاني الذي تم عقد قرانه أيضًا في قصر زهران، وهذه الليلة كان عقد قران وزواج ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني، وبالتالي فإن قصر زهران شهد الزيجات كلها من الجد إلى الحفيد، حيث إنه له رمزية احتفالية وله رمزية سياسية وله رمزية تواصلية بمعنى الاستقرار والامتداد الهاشمي في الأردن.