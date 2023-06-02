الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القومي للتغذية" يوضح أسباب حساسية فاكهة الصيف وطريقة التعامل معها

فاكهة الصيف
فاكهة الصيف

أوضحت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية، أسباب حساسية فواكه الصيف، وكيفية التعامل معها، قائلة: "يحدث نوع من التحسس لدى بعض الأشخاص من فاكهة الصيف، حيث يوجد فرق بين الحساسية والتحسس".

وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحساسية تكتشف لدى الأشخاص جراء تناولهم نوع معين من الفاكهة، وتتسبب في حدوث اختناق مما يضطر إلى الذهاب لتلقي الرعاية الطبية بشكل فوري، وبالتالي سيكون على دراية مدى الحياة بضرورة عدم تناول هذا النوع من الفاكهة. 

وأوضحت أن التحسس هو على سبيل المثال، عندما يتناول شخص ما كمية قليلة من السمك، فإنه لا يُصاب بشيء، لكن مع الإكثار من تناوله يتعرض للتعب. 

وأشارت إلى أن البعض من أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يقومون بشراء بعض الجناين التي لن تكن قد أثمرت بشكل طبيعي، ويقومون برشها من خلال مواد كيميائية، لتساعد في النضج السريع، معقبة: "يحدث ذلك مع فاكهة المشمش والخوخ، البطيخ".

وبينت أنه قد يؤدي ذلك إلى حدوث نوع من التسمم، مشددة على ضرورة عدم تناول الفاكهة أو الخضروات في فترة البشائر.

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