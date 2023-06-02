الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس قسم الصدر بالقصر العينى يقدم نصائح للوقاية من العاصفة الترابية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

أوضح الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية طب القصر العيني، مجموعة من النصائح للوقاية من تبعات العاصفة الترابية على الصحة، قائلًا: "إن الشخص السليم من الممكن أن يتأثر بنوبات التراب والعواصف الترابية، حيث من الممكن أن تترك لديه آثار إلتهابية، قد تكون حادة وشديدة، مثل التهاب في القصبة الهوائية، التهاب في الجهاز التنفسي الهوائي، أو الأنف والحلق، والقصبة الهوائية".

وأضاف الدكتور أيمن سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لابد من الابتعاد عن كل مصادر تهيج الشعب الهوائية، بعدم النزول لكل من الشخص السليم والمريض، لافتًا إلى أنه في حالة التواجد داخل المنزل فلابد أن تكون النوافذ مغلقة تمامًا، وكذلك الستائر مع الحرص على فتح الستائر لبعض الوقت من أجل الحصول على التهوية.

وأوضح أن أهم ما يجب فعله، هو الحرص على استمرارية ترطيب الوجه، والحرص على التواجد في جو رطب وليس جافًا، فذلك سيكون من الأفضل بحيث أنه يقلل من التعرض للأتربة.

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