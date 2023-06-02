اللواء أحمد هشام يقدم نصائح المرور لتفادى تبعات العاصفة الترابية على الطرق

قدم اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، مجموعة من النصائح لتفادي تبعات العاصفة الترابية على الطرق والمحاور، قائلًا : "إنه في حالة وجود انعدام للرؤية على الطرق السريعة خاصة الطرق الصحراوية، فإن الإدارة العامة للمرور ستقوم بغلق الطرق لحين تحسن الأحوال الجوية".

وأضاف هشام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أنه بالنسبة لحركة سير السيارات مع سوء الأحوال الجوية، فإنه يجب التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة، من حيث زيت المحرك، إحكام إغلاق الأبواب، أن تعمل الفرامل بحالة جيدة، سواء كانت الفرامل.

كما شدد على ضرورة التأكد من الصلاحية الفنية للإطارات وبأنها تعمل في حالة جيدة، وأن يكون ضغط الهواء فيها مناسبًا لسخونة الأسفلت وكذلك السير بسرعة هادئة حتى يمكن التحكم في عجلة القيادة، لمواجهة أي موقف طاريء، فضلُا عن الالتزام بالحارة المرورية، وتجنب الوقوف المفاجيء، استخدام مساحات الزجاج الأمامي والخلفي بصفة مستمرة لمنع تكون شبورة ترابية على الزجاج تؤثر على الرؤية.