الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة بيراميدز وفيوتشر فى الدورى

بيراميدز وفيوتشر
بيراميدز وفيوتشر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وفيوتشر التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.

وتقام مباراة بيراميدز وفيوتشر على ملعب "الدفاع الجوي" في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري.

بيراميدز يدخل مباراة اليوم وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة حكم الساحة طارق مجدي، ويعاونه كل من يوسف البساطي وأسامة السيد، والحكم الرابع السيد منير.

وسيكون سيد شعبان حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده شريف عبد الله.

اتحاد الكرة حكم مباراة بيراميدز وفيوتشر الحكم طارق مجدي الدورى المصرى مباراة بيراميدز وفيوتشر

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