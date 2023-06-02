الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: النظام العالمى الأحادى بات من الماضى

سيرجى لافروف
سيرجى لافروف

قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إن "النظام العالمي أحادي القطب بات من الماضي".

 

وأضاف لافروف، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" الذي عقد في جنوب إفريقيا، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم)، أنه "من المهم جدا تنسيق جهودنا بشأن جميع القضايا، بشأن جدول الأعمال الداخلي في مجموعة بريكس، وهذا يشمل بالدرجة الأولى سبل توسيع كتلتنا".


وتابع، أن "البيان المشترك الخاص بنتائج الاجتماع، وتم التوافق عليه نأمل أن يقدم مساهمة جيدة في البيان الذي سيصدر عن قادة الخماسية في أغسطس في جوهانسبرج".


وقال: "على خلفية أنشطة الغرب، بلداننا مطالبة بمشاركة جميع دول الأغلبية العالمية، من حيث العمل بنشاط لإعداد استجابات مشتركة عالمية لتحديات العصر، وأخص بالذكر جهود تقويض أسس الأمن الجماعي المتساوي وغير القابل للتجزئة، والصراعات الإقليمية، والإرهاب الدولي، والجريمة العابرة للحدود، والاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا الحديثة".


وأشار إلى أن موسكو ترحب بعقد جلسة منفصلة بصيغة أصدقاء البريكس مع دعوة الدول التي تتبنى فكرًا مماثلًا.

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

السعودية تؤكد موقفها الداعم للمساعى الهادفة لإيجاد حل سياسى للأزمة الأوكرانية

صحيفة بريطانية: إغلاق المتحف اليهودى فى لندن لأجل غير مسمى

سامح عاشور لـ"الشاهد": توقعت انهيار نظام الإخوان فى هذا التوقيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية