الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا أمس 660 جنديًا و17 طائرة مُسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر قوات كييف، شملت نحو 660 جنديا وطائرة "سو-25" و17 طائرة مُسيرة، بالإضافة إلى عدد من المدافع والمعدات العسكرية الأخرى.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف - في بيان صحفي أوردته قناة(روسيا اليوم) الإخبارية - "إنه تم تحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية والقضاء على نحو 45 جنديا للعدو على محور كوبيانسك، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع ومقتل 80 جنديا على محور كراسني ليمان، إضافة إلى تصفية 120 جنديا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه ونحو 20 آخرين على محور خيرسون".

وأضاف كوناشينكوف أنه على محور دونيتسك، تم مقتل حوالي 395 جنديا أوكرانيا خلال يوم، وتخوض وحدات من فيلق الجيش الأول معارك في منطقة أفدييفكا، بينما تواصل الفصائل الهجومية للواء 5 الآلي وقوات "أحمد" الخاصة، العمليات الهجومية على محور مارينكا التكتيكي ، وتضمنت خسائر الجيش الأوكراني دبابة، ومدفعا ذاتي الدفع "أكاتسيا"، ومدفعا ذاتي الحركة "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، و2 من طراز "دي-20" و2 آخرين من طراز "دي-30"، إضافة إلى راجمة صواريخ من طراز "جراد".



وأشار المتحدث إلى أنه تم تدمير مستودعين للذخيرة في دونيتسك ومركزي قيادة للوائين أوكرانيين في دونيتسك وزابوروجيه، وإصابة 103 وحدات مدفعية أوكراينة في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 149 منطقة خلال يوم، موضحا أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في مقاطعة زابوروجيه، كما اعترضت 16 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" و"أولخا" ودمرت 17 طائرة بدون طيار في مناطق متفرقة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته بأن بلاده ستنتصر في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بوتين -في تصريحات صحفية-: "إنني متأكد من أن النصر سيكون حليفنا، وسوف ننتصر ستكون بلادنا هي الضامن للسلام والأمن في نهاية المطاف هكذا سيكون الأمر لأننا ندافع عن أرضنا وشعبنا وقيمنا".