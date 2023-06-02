الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الشاهد".. سامح عاشور: الجيش أكبر منظمة تقاوم العقيدة الأخوانية التنظيمية

سامح عاشور
سامح عاشور

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أن العقيدة الأساسية التي شعر بها المصريين أن البلد ستضيع عندما أصبح محمد مرسي رئيساً للجمهورية.

الناس أدركت أن مشروع الإخوان هو توريث مصر للجماعة

وأضاف “عاشور”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس: "المشروع القام كان هو توريث مصر للإخوان المسلمين".

وأشار إلى أن مبارك سقط لأن نظامه تبنى مشروع التوريث لجمال مبارك، والإخوان سقطوا بنفس الطريقة والشعب المصري رفض التوريثين، موضحًا أن الرئيس السيسي صرح أنه سمع من الإخوان أنهم سيحكمون مصر لمدة 500 سنة. 

وأكد أن ذلك كان ذكاء المصريين في هتافات ثورة 30 يونيو بـ"يسقط يسقط حكم المرشد"، لأن المرشد العام كان هو آخر الخيط، وكانوا يريدون تصفية كل الرموز السياسية التي لم تتعاون معهم، وكذلك الجيش لأنه كان أكبر منظمة تقاوم العقيدة الإخوانية التنظيمية.

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