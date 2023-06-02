"الشاهد".. سامح عاشور: محمد مرسى كان مندوباً للإخوان فى القصر الجمهورى

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أن خطورة فكر الإخوان في ارتباطه بالتنظيم، مشيراً إلى أن محمد مرسي سقط لأنه لم يكن رئيساً للجمهورية، ولأنه لا يدير و كان يدار من الخارج، وأن مرسي كان مندوباً للإخوان في القصر الجمهوري.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس: "الناس أدركت أن مشروع الإخوان هو توريث مصر للجماعة.. وأن نهاية الخيط هو سقوط المرشد"، موضحاً أن الإخوان رفضوا تقنين وضعهم لأنهم يرون أنفسهم أكبر من الدولة".

وأوضح أن، الإخوان رفضوا تقنين أوضاعهم لأنهم سيكونوا تابعين للشئون الإجتماعية ولذلك لم تقنن.