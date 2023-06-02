"الشاهد".. سامح عاشور: قلت للإخوان أنتو عايزين البلد على مقاسكم

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أنه رفض تشكيل الجمعية التأسيسية بالطريقة التي كان يريدها الإخوان المسلمين.

وأضاف عاشور، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس: "وقولت إن ده معناه إنكوا عايزين البلد على مقاسكم وأيدتني في ذلك المرحومة تهاني الجبالي".

وأشار إلى أن عصام سلطان اندفع على هذا الرد، وأيمن نور طلب مني الهدوء، وذهبت لمنزل أيمن نور والتقيت عصام العريان والدكتور محمد أبوالعلا، موضحًا أن أيمن نور وعصام سلطان لم يتقبلا قرارات وموقف الإخوان لكنهم قالا نستفيد منهم.