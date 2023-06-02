"الشاهد".. سامح عاشور: الإخوان "خدو اللى عايزينه" بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أن الإخوان "خدو اللي عايزينه" من المجلس الاستشاري بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحاً أن القوى السياسية أدركت أن ذلك ليس في صالح الشارع السياسي المصري.

وأضاف “عاشور"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن المجلس الاستشاري كان يقوم على التصويت بالأغلبية، مشيراً إلى أن منصور حسن رئيس المجلس توفي وترك أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، لافتًا إلى أنه اقترح تواجد ممثلين للهيئات القضائية والقوى السياسية ورؤساء الأحزاب ورؤساء الجامعات.

الإخوان رفضوا تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بممثلين للأحزاب

وتابع: “الفكرة أبهرت كثير من أعضاء المجلس العسكري الذي كان يستمع للمجلس دون إملاء قرارات”، موضحاً أن محمد مرسي وعصام العريان رفضوا تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بممثلين للأحزاب".

الاخوان رأوا أنه ليس من مصلحتهم تشكيل تأسيسية الدستور دون أغلبيتهم

وأكمل:"خاطبت الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري، حتى يأخذ المجلس العسكري موقف بضرورة طرح إعلان دستوري بتشكيل مجلس للجنة الدستور دون اختيار أسماء، ورد رافضاً حتي يكون هناك توافق وصب هذا القرار في مصلحة الإخوان.. الإخوان رأوا أنه ليس من مصلحتهم تشكيل تأسيسية الدستور دون أغلبيتهم".