الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح عاشور: شعرت بالانهزام بنزول القرضاوى ميدان التحرير

القرضاوي
القرضاوي

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن خاتمة إعلان المشهد كان بإحضار الشيخ القرضاوي ليأم المواطنين في ميدان التحرير، وكان يسنده مستشارين وقضاه وكبار الشخصيات السياسية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية" إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، "شعرت بالانهزام حين نزل القرضاوي ميدان التحرير وأحسست أنه تم الغدر بنا، احنا معملناش ثورة عشان الإخوان هما اللي يأخدوا البلد، كنا بنشتغل عشان كلنا نصلح البلد بما فينا الإخوان وكلنا نبي البلد بس لا الثورة اتخطفت".

ورد علي سؤال عند تكوين المجلس الإستشاري كان له دور مهم، تم كشف من نوع أخر للإخوان؟.  قائلًا: “محمد مرسي وعصام العريان وكمال أبو المجد كانوا أعضاء في المجلس، وكانوا ممثلين بثقل في تشكيل المجلس؛ لأن المجلس كان ممثلاُ لكل القوي السياسية".

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