الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح عاشور: البرادعى كان للإخوان مجرد "محطة"

سامح عاشور
سامح عاشور

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن الإخوان قرروا استغلال محمد البرادعي وكان أغلب الأعضاء من الإخوان في الجماعة الوطنية للتغيير التي ظهرت قبل يناير، وكان البرادعي قابل للاستغلال ومحطة بالنسبة للإخوان.

 

الأخوان استغلوا محمد البردعي في الجمعية الوطنية للتغيير 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية" إكسترا نيوز"، مساء الخميس، عند دخولهم للميدان كانوا يستطيعون قيادة هذه المجموعات بسهولة بالشعارات البراقة والمعايشة والإقامة والخيمة والأكل والشرب، وتتولد قيادات محلية ورموز سياسية تتصدر للمشهد وتتلون في الوجهة السياسية.

 

وأغلب هذه الأسماء لم يسمع بها من قبل ثورة يناير، تفيد أنهم معارضين لنظام حسني مبارك، متابعاً:" فجأة ظهروا واستطاعوا مع توليفة الإخوان أن يقدموا ضفيرة سياسية تقود الشارع". 

مواد متعلقة

"شهادات من ثورة 30 يونيو".. أولى حلقات "الشاهد" مع محمد الباز (بث مباشر)

متحدث الزراعة: طرح لحوم عيد الأضحى بسعر 225 جنيهًا للكيلو

تامر أمين عن العاصفة الترابية: ربنا يكون فى عون مرضى الجيوب الأنفية

"التنمية المحلية" تنصح المواطنين بعدم القيادة بسرعات حفاظاً على الأرواح

حسام بدراوى: الرئيس السيسى أنجز كثيراً وسينجز أكثر إذا أُعيد انتخابه

حسام بدراوى: هناك محاولات جادة من الدولة لاحترام حقوق الإنسان

صحفي سودانى: دارفور تشهد أزمة إنسانية كبيرة

مصطفى بكرى: رسوم تنمية موارد الدولة لم تستهدف محدودى الدخل

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

"الشاهد".. سامح عاشور: محمد مرسى كان مندوباً للإخوان فى القصر الجمهورى

سعيد سلام: غزو الروس لأوكرانيا أدى لتسريع انضمامها للناتو

تراجع سعر الدولار العالمى يقفز بأسعار النفط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية