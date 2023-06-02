سامح عاشور: البرادعى كان للإخوان مجرد "محطة"

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن الإخوان قرروا استغلال محمد البرادعي وكان أغلب الأعضاء من الإخوان في الجماعة الوطنية للتغيير التي ظهرت قبل يناير، وكان البرادعي قابل للاستغلال ومحطة بالنسبة للإخوان.

الأخوان استغلوا محمد البردعي في الجمعية الوطنية للتغيير

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية" إكسترا نيوز"، مساء الخميس، عند دخولهم للميدان كانوا يستطيعون قيادة هذه المجموعات بسهولة بالشعارات البراقة والمعايشة والإقامة والخيمة والأكل والشرب، وتتولد قيادات محلية ورموز سياسية تتصدر للمشهد وتتلون في الوجهة السياسية.

وأغلب هذه الأسماء لم يسمع بها من قبل ثورة يناير، تفيد أنهم معارضين لنظام حسني مبارك، متابعاً:" فجأة ظهروا واستطاعوا مع توليفة الإخوان أن يقدموا ضفيرة سياسية تقود الشارع".