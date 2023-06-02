"الشاهد".. سامح عاشور: نظام مبارك دمر كل القوى السياسية ماعدا الإخوان المسلمين

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن “الإخوان كانت ركبت الموقف حتى قبل تنحي مبارك، لأن نظام مبارك للأسف الشديد كان قد دمر كل القوى السياسية ماعدا الإخوان المسلمين”.

وأضاف عاشور، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية" إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية كانت قد لعبت في حزب الناصريين، وكذلك الأمر مع حزب الوفد، وحزب العمل والتجمع، ولم يترك سياسي في أي تنظيم حزبي مخالف للحزب الوطني لم ينقسم، حتى أسقطوا هيبتها في الشارع.

وعندما قامت ثورة يناير لم تكن هناك أي ثقة في حزب ولا أي رمز من الرموز الحزبية في ذلك الوقت، ولم تكن هناك أي قوة منهم منظمة ولديها قدرة على العمل في الشارع، وكان الإخوان هم القوة المنظمة الوحيدة المؤهلة في الشارع والتي استطاعت أن تقدم وجوها.