مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 2-6-2023
يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس في مواعيدها المحددة والتي تختلف بفرق دقائق من محافظة لاخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 2-6-2023.
مواعيد الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر: 04:10 ص
الشروق: 05:54ص
صلاة الظهر: 12:53م
صلاة العصر : 4:29م
صلاة المغرب : 7:51م
صلاة العشاء : 9:23م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الصلاة في الإسكندرية
|2023-06-01
|4:11 ص
|5:57 ص
|12:58 م
|4:37 م
|7:59 م
|9:33 م
|الصلاة في طنطــا
|2023-06-01
|4:9 ص
|5:54 ص
|12:54 م
|4:32 م
|7:54 م
|9:27 م
|المنصورة
|2023-06-01
|4:6 ص
|5:51 ص
|12:52 م
|4:31 م
|7:53 م
|9:27 م
|الزقـازيق
|2023-06-01
|4:7 ص
|5:52 ص
|12:52 م
|4:29 م
|7:52 م
|9:24 م
|أسيــوط
|2023-06-01
|4:22 ص
|6:1 ص
|12:53 م
|4:22 م
|7:46 م
|9:13 م
|سـوهاج
|2023-06-01
|4:22 ص
|6:0 ص
|12:51 م
|4:19 م
|7:42 م
|9:9 م
|بنى سويف
|2023-06-01
|4:15 ص
|5:57 ص
|12:53 م
|4:27 م
|7:50 م
|9:20 م
|المنـيـا
|2023-06-01
|4:20 ص
|6:1 ص
|12:55 م
|4:26 م
|7:49 م
|9:18 م
|قـــنا
|2023-06-01
|4:20 ص
|5:57 ص
|12:47 م
|4:13 م
|7:37 م
|9:4 م
|أســوان
|2023-06-01
|4:26 ص
|6:1 ص
|12:46 م
|4:7 م
|7:32 م
|8:56 م
|مرسى علم
|2023-06-01
|4:15 ص
|5:51 ص
|12:38 م
|4:2 م
|7:26 م
|8:51 م
|شلاتين
|2023-06-01
|4:18 ص
|5:52 ص
|12:35 م
|3:54 م
|7:19 م
|8:43 م