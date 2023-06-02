مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 2-6-2023

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس في مواعيدها المحددة والتي تختلف بفرق دقائق من محافظة لاخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 2-6-2023.

مواعيد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر: 04:10 ص

الشروق: 05:54ص

صلاة الظهر: 12:53م

صلاة العصر : 4:29م

صلاة المغرب : 7:51م

صلاة العشاء : 9:23م

مواقيت الصلاة في المحافظات

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الصلاة في الإسكندرية 2023-06-01 4:11 ص 5:57 ص 12:58 م 4:37 م 7:59 م 9:33 م الصلاة في طنطــا 2023-06-01 4:9 ص 5:54 ص 12:54 م 4:32 م 7:54 م 9:27 م المنصورة 2023-06-01 4:6 ص 5:51 ص 12:52 م 4:31 م 7:53 م 9:27 م الزقـازيق 2023-06-01 4:7 ص 5:52 ص 12:52 م 4:29 م 7:52 م 9:24 م أسيــوط 2023-06-01 4:22 ص 6:1 ص 12:53 م 4:22 م 7:46 م 9:13 م سـوهاج 2023-06-01 4:22 ص 6:0 ص 12:51 م 4:19 م 7:42 م 9:9 م بنى سويف 2023-06-01 4:15 ص 5:57 ص 12:53 م 4:27 م 7:50 م 9:20 م المنـيـا 2023-06-01 4:20 ص 6:1 ص 12:55 م 4:26 م 7:49 م 9:18 م قـــنا 2023-06-01 4:20 ص 5:57 ص 12:47 م 4:13 م 7:37 م 9:4 م أســوان 2023-06-01 4:26 ص 6:1 ص 12:46 م 4:7 م 7:32 م 8:56 م مرسى علم 2023-06-01 4:15 ص 5:51 ص 12:38 م 4:2 م 7:26 م 8:51 م شلاتين 2023-06-01 4:18 ص 5:52 ص 12:35 م 3:54 م 7:19 م 8:43 م