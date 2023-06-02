الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 2-6-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس في مواعيدها المحددة والتي تختلف بفرق دقائق من محافظة لاخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 2-6-2023.

 

مواعيد الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجر: 04:10 ص

الشروق: 05:54ص

صلاة الظهر: 12:53م

صلاة العصر : 4:29م

صلاة المغرب : 7:51م

صلاة العشاء : 9:23م

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مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
الصلاة في الإسكندرية2023-06-014:11 ص5:57 ص12:58 م4:37 م7:59 م9:33 م
الصلاة في طنطــا2023-06-014:9 ص5:54 ص12:54 م4:32 م7:54 م9:27 م
المنصورة2023-06-014:6 ص5:51 ص12:52 م4:31 م7:53 م9:27 م
الزقـازيق2023-06-014:7 ص5:52 ص12:52 م4:29 م7:52 م9:24 م
أسيــوط2023-06-014:22 ص6:1 ص12:53 م4:22 م7:46 م9:13 م
سـوهاج2023-06-014:22 ص6:0 ص12:51 م4:19 م7:42 م9:9 م
بنى سويف2023-06-014:15 ص5:57 ص12:53 م4:27 م7:50 م9:20 م
المنـيـا2023-06-014:20 ص6:1 ص12:55 م4:26 م7:49 م9:18 م
قـــنا2023-06-014:20 ص5:57 ص12:47 م4:13 م7:37 م9:4 م
أســوان2023-06-014:26 ص6:1 ص12:46 م4:7 م7:32 م8:56 م
مرسى علم2023-06-014:15 ص5:51 ص12:38 م4:2 م7:26 م8:51 م
شلاتين2023-06-014:18 ص5:52 ص12:35 م3:54 م7:19 م8:43 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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مواقيت الصلاة فى مصر الخميس 1 يونيو 2023

الصلاة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

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