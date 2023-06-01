الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح عاشور: الإخوان كانوا جزءًا من نظام مبارك قبل 25 يناير

سامح عاشور
سامح عاشور

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إنه يرى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت جزءا من نظام مبارك قبل ثورة 25 يناير، وكانوا ينسقون معهم في انتخابات النقابات.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن ملف النقابات كان مشتركا بين الحكومة والحزب الوطني وأجهزته الأمنية والإخوان، وكان هناك اتفاق على أن يكون النقيب تابعا للنظام، ومجلس النقابة يكون تابعا للإخوان، وهذا كان يحدث في نقابة الأطباء، وحاولوا تكرار الأمر نفسه في نقابة المحامين أيضًا.

وتابع: "بشهادة الحكومة المصرية كان في اتفاق يجيبوا شخص كنقيب تابع للنظام ومجلس النقابة يكون من الإخوان، لدرجة أن مرشد الإخوان في انتخابات 2005 بنقابة المحامين كان يقف على باب النقابة ينتظر ظهور النتيجة".

ولفت عاشور إلى أنه لأول مرة يتم الاتصال بينه وبين الحكومة بعد نجاحه في 2010، ووقتها قال له حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق "إنت الوحيد اللى غلب الإخوان في الانتخابات".

سامح عاشور نظام مبارك انتخابات النقابات الحكومة الحزب الوطني نقابة المحامين

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