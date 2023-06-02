الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية الجمعة 2-6-2023

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

استقر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة، مع توقف التداولات في البنوك المصرية خلال يومي الجمعة والسبت – الإجازة الاسبوعية- ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية  الجمعة 2-6-2023.

 

سعر العملات العربية 

  • استقر سعر العملات العربية في جميع العاملة في مصر وسجل سعر الريال السعودي  في البنك الأهلى المصرى : 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي بنك مصر : 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع ، وفي بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

أسعار السلع التموينية فى شهر يونيو 2023 بعد الزيادة

بقيمة 335 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب خلال شهر مايو

  • وسجل سعر الدينار الكويتي : بنك مصر: 99.33 جنيه للشراء، 100.35 للبيع، بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.68 جنيه للبيع ، وفي بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.63 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع ، وفي بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع ، وفي بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع ، وفي بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.0413 جنيه33.1507 جنيه
جنيه إسترلينى38.4603 جنيه38.5928 جنيه
فرنك سويسرى33.9598 جنيه34.0808 جنيه
100 ين يابانى22.1076 جنيه22.1814 جنيه
ريال سعودى8.2229 جنيه8.2490 جنيه
دينار كويتى100.1991 جنيه 100.6165 جنيه
درهم اماراتى8.3968 جنيه8.4237 جنيه
اليوان الصينى4.3379 جنيه4.3526 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 1 يونيو 2023

العملات العملات الاجنبية يورو الدرهم الإماراتي الدينار الكويتي الريال السعودي سعر العملات العربية اسعار العملات الاجنبية اسعار العملات الاجنبية والعربية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 2-6-2023

آخرهم آل باتشينو.. نجوم عالميون تزوجوا وارتبطوا بفتيات عربيات

نتائج مباريات نصف نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والسيدات

سعر الدولار واليورو اليوم فى مصر الجمعة 2-6-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية