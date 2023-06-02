أسعار العملات الأجنبية والعربية الجمعة 2-6-2023
استقر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة، مع توقف التداولات في البنوك المصرية خلال يومي الجمعة والسبت – الإجازة الاسبوعية- ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية الجمعة 2-6-2023.
سعر العملات العربية
- استقر سعر العملات العربية في جميع العاملة في مصر وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى : 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي بنك مصر : 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع ، وفي بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
- وسجل سعر الدينار الكويتي : بنك مصر: 99.33 جنيه للشراء، 100.35 للبيع، بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.68 جنيه للبيع ، وفي بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.63 جنيه للبيع.
- وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع ، وفي بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع ، وفي بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع ، وفي بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
سعر العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|يورو
|33.0413 جنيه
|33.1507 جنيه
|جنيه إسترلينى
|38.4603 جنيه
|38.5928 جنيه
|فرنك سويسرى
|33.9598 جنيه
|34.0808 جنيه
|100 ين يابانى
|22.1076 جنيه
|22.1814 جنيه
|ريال سعودى
|8.2229 جنيه
|8.2490 جنيه
|دينار كويتى
|100.1991 جنيه
|100.6165 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3968 جنيه
|8.4237 جنيه
|اليوان الصينى
|4.3379 جنيه
|4.3526 جنيه