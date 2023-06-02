استقر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة، مع توقف التداولات في البنوك المصرية خلال يومي الجمعة والسبت – الإجازة الاسبوعية- ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية الجمعة 2-6-2023.

سعر العملات العربية

استقر سعر العملات العربية في جميع العاملة في مصر وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى : 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي بنك مصر : 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع ، وفي بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي : بنك مصر: 99.33 جنيه للشراء، 100.35 للبيع، بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.68 جنيه للبيع ، وفي بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، 8.399 للبيع ، وفي بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع ، وفي بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع ، وفي بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8423 جنيه 30.9386 جنيه يورو 33.0413 جنيه 33.1507 جنيه جنيه إسترلينى 38.4603 جنيه 38.5928 جنيه فرنك سويسرى 33.9598 جنيه 34.0808 جنيه 100 ين يابانى 22.1076 جنيه 22.1814 جنيه ريال سعودى 8.2229 جنيه 8.2490 جنيه دينار كويتى 100.1991 جنيه 100.6165 جنيه درهم اماراتى 8.3968 جنيه 8.4237 جنيه اليوان الصينى 4.3379 جنيه 4.3526 جنيه