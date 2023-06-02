تقرير ألمانى يكشف عن زيادة حادة فى عدد الهجمات العنيفة على متظاهرى المناخ ببرلين

أظهرت الأرقام الصادرة عن الشرطة الألمانية، زيادة حادة في عدد الهجمات العنيفة على متظاهري المناخ في برلين المسجلة هذا العام مقارنة بعام 2022.

وبحسب صحيفة Tagesspiegel الألمانية، أوضحت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين إنها فتحت 66 تحقيقا مع سائقي سيارات يشتبه بارتكابهم جرائم ضد أعضاء جماعة النشطاء Last Generation خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، وقد بدأ 18 تحقيقا من هذا القبيل خلال العام الماضي بأكمله.

وأثار أسلوب الجيل الأخير في إغلاق الشوارع غضب بعض السائقين ، الذين استخدموا القوة لإبعاد النشطاء عن الطريق، واقترحت بعض الصحف الشعبية أن القيام بذلك يشكل شكلاً من أشكال الدفاع عن النفس.

لكن صحيفة Tagesspiegel البرلينية ، التي أبلغت لأول مرة عن أرقام الهجوم الجديدة ، نقلت عن متحدث باسم الشرطة قوله إنه لا يوجد ما يشير إلى أن سائقي السيارات أصبحوا أكثر تطرفاً ؛ وبدلاً من ذلك ، قال المتحدث إن عددًا متزايدًا من عمليات الحصار قد يكون السبب في زيادة الهجمات.



وقالت شرطة برلين إنه تم تسجيل 17 حالة من حالات الأذى الجسدي المشتبه به و 13 حالة من حالات الأذى الجسدي الخطير هذا العام ، ارتفاعا من ثماني حالات واثنتين على التوالي في عام 2022. وتتعلق التحقيقات الأخرى بالإكراه المشتبه به والإهانة الجنائية والسرقة والأضرار بالممتلكات.

وقد رفض النشطاء أنفسهم تقديم شكاوى جنائية عند تعرضهم للهجوم ، مما يعني أن الأرقام تستند إلى حوادث رصدتها الشرطة، وواجه أعضاء الجيل الأخير حوالي 2000 تحقيق جنائي بسبب احتجاجاتهم غير العنيفة في برلين، معظمها بتهمة رفض الامتثال لأوامر الشرطة والإكراه لعرقلة حركة المرور.

ومن جهته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز تكتيك المتظاهرين المتمثل في الالتصاق بالطرق بأنه "مجنون" وفي الأسبوع الماضي داهمت السلطات منازل أعضاء مشتبه بهم في جميع أنحاء ألمانيا كجزء من تحقيق في مزاعم بأن الجماعة "منظمة إجرامية".