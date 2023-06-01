"الأوقاف": انعقاد مجلس الفقه بمسجد الإيمان في مكرم عبيد.. الأحد

أعلنت وزارة الأوقاف، عن عقد مجلس الفقه الثامن لكبار علماء الفقه بمسجد الإيمان مكرم عبيد، الأحد القادم الموافق 4 يونيه 2023، تحت عنوان “أحكام الأضحية”.

وأضافت وزارة الأوقاف، أن عقد مجلس الفقه الثامن لكبار علماء الفقه، يأتي في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.

وأوضحت الوزارة أن المجلس سيضم كلًا من الدكتور عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبدالمنعم سلطان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية، كلية الحقوق ، جامعة المنوفية، والدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ، جامعة الأزهر بالقاهرة.