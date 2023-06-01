الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف": انعقاد مجلس الفقه بمسجد الإيمان في مكرم عبيد.. الأحد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

 أعلنت وزارة الأوقاف، عن عقد مجلس الفقه الثامن لكبار علماء الفقه بمسجد الإيمان مكرم عبيد، الأحد القادم الموافق 4 يونيه 2023، تحت عنوان “أحكام الأضحية”.

وأضافت وزارة الأوقاف، أن عقد مجلس الفقه الثامن لكبار علماء الفقه، يأتي في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.

وأوضحت الوزارة أن المجلس سيضم كلًا من الدكتور عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبدالمنعم سلطان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية، كلية الحقوق ، جامعة المنوفية، والدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ، جامعة الأزهر بالقاهرة.

 

 

وزارة الأوقاف مجلس الفقه الثامن علماء الفقه مسجد الإيمان مكرم عبيد أحكام الأضحية

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