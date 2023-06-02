الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فاطمة البودى تكشف تفاصيل حصولها على جائزة الشيخ زايد للكتاب للنشر والتوزيع

جائزة الشيخ زايد
جائزة الشيخ زايد للكتاب للنشر و التوزيع

أعربت الدكتورة فاطمة البدوي، صاحبة ومديرة دار العين، عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة الشيخ زايد للكتاب للنشر و التوزيع، معقبة: "تحقق ذلك من خلال 25 سنة من الكفاح والعمل الشاق". 

 

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، عبر فضائية الحياة، أن دار العين تمتلك فريق ممتاز، لافتة إلى أن الفريق عبارة عن أسرة تعمل مع بعض بكل إخلاص، كما أن انتقاء الكتب واختيار الموضوعات والكتاب المهمين هو ما ساعدها في بداية حياتها، حيث ساعدها الكثير من الكتاب والمؤلفين والمترجمين الذين لا تنسى فضلهم. 

 

وأوضحت صاحبة ومديرة دار العين، أن هذه تعتبر المرة الثامنة التي تصل فيها دار العين إلى القائمة القصيرة في جائزة البوكر للرواية العربية، لافتة إلى أن رواية الكاتبة  ميرال الطحاوي كانت مرشحة بقوة.

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

المستندات المطلوبة وشروط التقديم على رياض الأطفال 2023-2024 الأزهري

الزمالك يبحث عن حارس بديل بعد تهديد عواد بالرحيل

تراجع سعر الدولار العالمى يقفز بأسعار النفط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية