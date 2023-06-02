فاطمة البودى تكشف تفاصيل حصولها على جائزة الشيخ زايد للكتاب للنشر والتوزيع

أعربت الدكتورة فاطمة البدوي، صاحبة ومديرة دار العين، عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة الشيخ زايد للكتاب للنشر و التوزيع، معقبة: "تحقق ذلك من خلال 25 سنة من الكفاح والعمل الشاق".

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، عبر فضائية الحياة، أن دار العين تمتلك فريق ممتاز، لافتة إلى أن الفريق عبارة عن أسرة تعمل مع بعض بكل إخلاص، كما أن انتقاء الكتب واختيار الموضوعات والكتاب المهمين هو ما ساعدها في بداية حياتها، حيث ساعدها الكثير من الكتاب والمؤلفين والمترجمين الذين لا تنسى فضلهم.

وأوضحت صاحبة ومديرة دار العين، أن هذه تعتبر المرة الثامنة التي تصل فيها دار العين إلى القائمة القصيرة في جائزة البوكر للرواية العربية، لافتة إلى أن رواية الكاتبة ميرال الطحاوي كانت مرشحة بقوة.