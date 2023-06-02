الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام السيد مقدم "شبكة وسنارة" من غواص لشيف على قناة cbc سفرة

هشام السيد
هشام السيد

كشف هشام السيد، تفاصيل بدايته مع قناة cbc سفرة، والتي يقدم عليها برنامج "شبكة وسنارة"، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على تدشين القناة.

وقال خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن بدايته كانت من مطعم برفقة والده عام 1999، وبعدها سافر أوروبا وتعلم فن الطبخ، وعاد لمصر ليكمل بمجال الغطس، ووقتها تعرف على أكلات المحافظات المختلفة وفهمها.

بدايته مع الطبخ

وأشار إلى أن أحد أصدقائه، عرض عليه فكرة المشاركة في قناة طبخ جديدة، ووافق على الفكرة، خاصة أنه يفهم بحكم عمله كغواص في أنواع الأسماك، وسافر للخارج ونال العديد من الكورسات مع مشاهير الطهاة ولهذا عندما يقول معلومة فإنها تكون صحيحة، وبعدها جاءت مشاركته في cbc  سفرة.

وكشف أنه يقدم حلقات برنامجه من خارج الأستوديو ومن على البحر، ويسافر للتصوير برفقة كل فريق العمل. 

وتستضيف حلقة الليلة من البرنامج أشهر الشيفات على cbc  سفرة بمناسبة الاحتفل بمرور 10 سنوات لتدشين القناة.

هشام السيد شبكة وسنارة مجال الغطس سافر أوروبا قناة CBC سفرة

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