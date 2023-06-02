الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيمان كريم: مكتسبات حقوق ذوى الإعاقة عظيمة فى ظل قانون 2018

المجلس القومي للأشخاص
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة، لافتة إلى أن المصطلح الرسمي الذي تتعامل به مصر هو "الأشخاص ذوي الإعاقة". 

وأضافت الدكتورة إيمان كريم، خلال لقاءها ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن هذا المصطلح يتوافق بشكل كبير مع الاتفاقية، ومع القانون رقم 10 لعام 2018، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وأوضحت أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم كله تواجهه الكثير من التحديات، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك، فيوجد أيضًا انجازات ومكتسبات، وهي قضية تعتبر حديثة نوعًا ما، حيث وقعنا على اتفاقية في عام 2008.

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