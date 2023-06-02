غادة العبسي تشدو "بجرى إيه يا ظروف" بمعهد الموسيقى العربية

تقدم المطربة غادة العبسي ثالث حفلاتها مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية العريق برمسيس يوم الجمعة ٩ يونيو في تمام الثامنة مساء، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، ورئيس البيت الفني المايسترو الدكتور نادر عباسي.

تقدم غادة في حفلها الجديد نخبة مختارة ومتنوعة من الأغنيات والتي شدا بها أعظم فناني الطرب في مصر والشام ومن المغرب العربي أيضًا.. تغني لحنين لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، مما لحن لكوكب الشرق أم كلثوم ولمنير مراد وبليغ حمدي وداود حسني وأبو خليل القباني، وسيد مكاوي وزياد رحباني، كما تغني لحنا للراحل أحمد صدقي.

أما عن أغنيتها الجديدة "جرى إيه يا ظروف" هي من كلمات الشاعر الكبير رضا أبو النجا، ومن ألحان المؤلف الموسيقي رمز صبري.

تغني غادة في فاصلين لمنيرة المهدية وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وسعاد محمد وشادية وابتهال للشيخ سيد النقشبندي وسيد مكاوي ولوردة ولفيروز وفايزة أحمد ولطفي بوشناق ورجاء بلمليح.

وأطلقت غادة على حفلها الأول اسم أغنية محمد عبدالوهاب الشهيرة "عندما يأتي المساء"، وفي حفلها الثاني "اللي يحب الجمال"، وهي من المطربات اللاتي يفضلن تقديم التراث والأغنيات النادرة للمستمع المتذوق للطرب الأصيل.

جدير بالذكر، أن غادة العبسي طبيبة أمراض دم تخرجت في كلية الطب والجراحة جامعة عين شمس، كما أنها تعمل منذ أكثر من عشر سنوات في مجال الكتابة الإبداعية ولها ٨ كتب تتنوع بين الرواية والقصة، والتي منها "حشيشة الملاك-مجموعة قصصية-دار إبداع، ولاد الحور- مجموعة قصصية- الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفيشاوي- رواية- دار الساقي 2016، الإسكافي الأخضر-رواية- مؤسسة بتانة 2017، بيت اللوز -مجموعة قصصية -دارغراب 2018، كوتسيكا - رواية مركز المحروسة ٢٠٢١، سدرة -رواية دار روافد ٢٠٢١، ليلة يلدا -رواية - دارالتنوير".

وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والعربية، منها جائزة أخبار الأدب عن روايتها الإسكافي الأخضر، وجائزة دبي الثقافية عن مخطوط روايتها الأولى الفيشاوي، إضافة إلى جائزة نازك الملائكة للإبداع النسوي عن قصة مانوليا، وجائزة نادي القصة المصري عن أفضل قصة قصيرة "بيت اللوز"، ووصلت روايتها ليلة يلدا الصادرة عن دار التنوير إلى القائمة القصيرة في كل من جائزة الشيخ زايد لهذا العام، وجائزة ساويرس الثقافية.