إخماد حريق شب داخل سيارة بمنطقة المهندسين

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل سيارة اندلع بعد اصطدامها بكشك وعمود إنارة أسفل عقار سكنى بشارع البطل أحمد عبد العزيز فى المهندسين، ما أدى إلى ارتباك حركة السيارات فى الاتجاهين وتم تيسير الحركة المرورية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة وكشك بشارع البطل أحمد عبد العزيز وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى مكان الحريق، وتبين بالفحص الأولى اصطدام سيارة كانت تسير بسرعات عالية بكشك ثم عمود إنارة أسفل عقار سكنى بالشارع، ويجرى رجال الحماية المدنية محاولاتهم للسيطرة على النيران.