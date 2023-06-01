ارتفاع طلبات الحصول على إعانة البطالة الأمريكية

ارتفع عدد الأمريكيين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي لكنه ظل عند المستويات الصحية التي تستمر في إظهار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.

بلغ عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية 232،000 للأسبوع المنتهي في 27 مايو، بزيادة قدرها 2،000 فقط عن الأسبوع السابق.

تعتبر أرقام المطالبات الأسبوعية ممثلة لعدد حالات التسريح في الولايات المتحدة، بحسب cbs الأمريكية.

انخفض المتوسط ​​المتحرك للمطالبات لأربعة أسابيع، والذي يسوي بعض التقلبات من أسبوع لآخر ، بمقدار 2500 إلى 229500.

منذ تسريح أكثر من 20 مليون موظف قبل ثلاث سنوات بسبب انتشار فيروس كورونا ، ويعاني الأمريكيون من تراجع كبير في مستوى المعيشة، وسط ارتفاع أسعار الفائدة منذ أكثر من عام والمخاوف من ركود يلوح في الأفق.

في أوائل مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي للمرة العاشرة على التوالي في محاولة لتهدئة الاقتصاد وخفض التضخم المرتفع منذ أربعة عقود. جزء من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي هو تهدئة سوق العمل ، التي لا تزال تفضل العمال، على الرغم من وجود بعض علامات الضعف في الأشهر الأخيرة.

في أبريل ، أضاف أرباب العمل الأمريكيون 253000 وظيفة صحية وانخفض معدل البطالة إلى 3.4٪ ، ليطابق أدنى مستوى له في 54 عامًا. ولكن تم تعديل الأرقام لشهري فبراير ومارس انخفاضًا بمقدار 149000 وظيفة ، مما قد يشير إلى أن استراتيجية سياسة سعر الفائدة الفيدرالية قد بدأت في تهدئة سوق العمل.