الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع طلبات الحصول على إعانة البطالة الأمريكية

البطالة
البطالة

ارتفع عدد الأمريكيين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي لكنه ظل عند المستويات الصحية التي تستمر في إظهار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.

بلغ عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية 232،000 للأسبوع المنتهي في 27 مايو، بزيادة قدرها 2،000 فقط عن الأسبوع السابق.

تعتبر أرقام المطالبات الأسبوعية ممثلة لعدد حالات التسريح في الولايات المتحدة، بحسب cbs الأمريكية.

انخفض المتوسط ​​المتحرك للمطالبات لأربعة أسابيع، والذي يسوي بعض التقلبات من أسبوع لآخر ، بمقدار 2500 إلى 229500.
منذ تسريح أكثر من 20 مليون موظف قبل ثلاث سنوات بسبب انتشار فيروس كورونا ، ويعاني الأمريكيون من  تراجع كبير في مستوى المعيشة، وسط ارتفاع أسعار الفائدة منذ أكثر من عام والمخاوف من ركود يلوح في الأفق.

في أوائل مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي للمرة العاشرة على التوالي في محاولة لتهدئة الاقتصاد وخفض التضخم المرتفع منذ أربعة عقود. جزء من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي هو تهدئة سوق العمل ، التي لا تزال تفضل العمال، على الرغم من وجود بعض علامات الضعف في الأشهر الأخيرة.

في أبريل ، أضاف أرباب العمل الأمريكيون 253000 وظيفة صحية وانخفض معدل البطالة إلى 3.4٪ ، ليطابق أدنى مستوى له في 54 عامًا. ولكن تم تعديل الأرقام لشهري فبراير ومارس انخفاضًا بمقدار 149000 وظيفة ، مما قد يشير إلى أن استراتيجية سياسة سعر الفائدة الفيدرالية قد بدأت في تهدئة سوق العمل.

الأمريكيين بطالة الولايات المتحدة البطالة الأمريكية فيروس كورونا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

توقعات تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2023 بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية